Era repartidor de plataforma, salió a una entrega y nunca volvió: encuentran cuerpo de repartidor venezolano en Coyotepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Coyotepec.- Las
autoridades del Estado de México confirmaron que los restos hallados en
Coyotepec corresponden a Tayron Paredes, desaparecido desde septiembre de 2025.
Ante la confusión generada en redes sociales, sus familiares aclararon que
Tayron no era DJ ni tenía ningún nexo con la industria musical, deslindándolo
por completo del caso de los músicos colombianos conocidos como “B-King” y
“Regio Clown”, cuyos cuerpos fueron localizados en Cocotitlán.
Mientras que por el caso de los músicos ya hay un detenido,
apodado “El Comandante”, la investigación sobre lo ocurrido con Tayron continúa
para dar con los responsables de su desaparición y muerte, ocurridas mientras
cumplía con su jornada laboral.
Tras cuatro meses de angustia, se confirmó el hallazgo sin
vida de Tayron Paredes, joven venezolano de 27 años. Tayron trabajaba como
repartidor por aplicación y fue visto por última vez cuando salió de Cuautitlán
Izcalli con destino a Huehuetoca para realizar una entrega.
Su último contacto fue un mensaje de WhatsApp en el que mencionaba sentirse inseguro al encontrarse en una zona despoblada. Su familia y el colectivo Lirios Buscadores Izcalli han sido enfáticos en señalar que Tayron era un trabajador dedicado. El próximo 24 de enero se llevará a cabo un acto en su memoria frente al Palacio Municipal de Cuautitlán Izcalli.
