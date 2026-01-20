Lo cazan en Acapulco: Cae feminicida de Cuautitlán junto a su cómplice
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Guerrero.- Hasta el
puerto de Acapulco llegó la mano de la justicia. Ahí fue localizado y detenido
Eric Antonio “N”, señalado como el presunto feminicida que el pasado 12 de
enero habría asesinado a su expareja Cindy “N” y a la madre de ésta, Doña
Teresita en Cuautitlán, Estado de México. El sujeto se escondía lejos de la
escena del crimen, creyendo que el mar borraría sus huellas.
La captura se dio tras un operativo conjunto entre fuerzas
federales y estatales, que le siguieron el rastro hasta dar con su paradero.
Pero no estaba solo. Junto a él cayó Alejandro “N”, quien presuntamente le daba
refugio y lo ayudaba a mantenerse fuera del radar de las autoridades.
Al revisar los antecedentes del cómplice, salió a la luz que
también era buscado desde 2022 por un delito grave: abuso sexual en agravio de
una menor. Así, lo que empezó como la cacería de un feminicida terminó
destapando a otro sujeto con cuentas pendientes con la ley.
Ambos fueron asegurados y trasladados bajo fuerte custodia al Estado de México, donde quedarán a disposición de las autoridades correspondientes para que enfrenten los cargos que se les imputan. La justicia los alcanzó aunque intentaron perderse lejos, y ahora tendrán que responder por la sangre y el daño que dejaron atrás.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión