martes, 20 de enero de 2026

Lo cazan en Acapulco: Cae feminicida de Cuautitlán junto a su cómplice


Lo cazan en Acapulco: Cae feminicida de Cuautitlán junto a su cómplice

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Guerrero.- Hasta el puerto de Acapulco llegó la mano de la justicia. Ahí fue localizado y detenido Eric Antonio “N”, señalado como el presunto feminicida que el pasado 12 de enero habría asesinado a su expareja Cindy “N” y a la madre de ésta, Doña Teresita en Cuautitlán, Estado de México. El sujeto se escondía lejos de la escena del crimen, creyendo que el mar borraría sus huellas.

La captura se dio tras un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, que le siguieron el rastro hasta dar con su paradero. Pero no estaba solo. Junto a él cayó Alejandro “N”, quien presuntamente le daba refugio y lo ayudaba a mantenerse fuera del radar de las autoridades.

Al revisar los antecedentes del cómplice, salió a la luz que también era buscado desde 2022 por un delito grave: abuso sexual en agravio de una menor. Así, lo que empezó como la cacería de un feminicida terminó destapando a otro sujeto con cuentas pendientes con la ley.

Ambos fueron asegurados y trasladados bajo fuerte custodia al Estado de México, donde quedarán a disposición de las autoridades correspondientes para que enfrenten los cargos que se les imputan. La justicia los alcanzó aunque intentaron perderse lejos, y ahora tendrán que responder por la sangre y el daño que dejaron atrás.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 