Sánchez: Un sujeto que utiliza documentos falsos para asesinar mujeres


“Nos robó la alegría, y la luz de esta casa”

LA COLUMNA ROTA/ VERÓNICA VILLALVAZO (FRIDAGUERRERA)

Luz del Carmen Téllez Venegas era la cuarta hija de Doña Carmen y Francisco, padres de 6 hijos: tres hombres y tres mujeres. La mayoría de las familias que tenemos el dolor de conocer, son personas buenas, como todos seguro con vaivenes, con problemas, sonrisas, llanto, alegrías; familias que, como cada uno de nosotros, buscan ser felices, vivir, sobrevivir, enfrentar los retos que la vida cotidiana les pone de frente. Sin embargo, ninguno de nosotros esperamos que nos arrebaten a una de nuestras mujeres.

Luz nació el 8 de junio de 1979. Era la más pequeña de las mujeres. Claudia, Rocío, Francisco, Alfredo y Adrián, hermanos de Luz, la recuerdan muy alegre. Le gustaba mucho bailar. Siempre tenía una palabra que te diera calma y consuelo.

La mujer se casó muy pequeña, a los 16 años, dio la vida a tres hijos que amaba, y a los que todos los días protegía y educaba. Se casó con la ilusión de hacerse viejita con el padre de sus hijos; lamentablemente, el alcoholismo, celos y discusiones de su exesposo generaron que su relación de 25 años se terminara.

Chucho, el hijo mayor de Luz, recuerda esas peleas y los golpes que su padre le propinaba a su mamá. “Como hijos crecimos y nos dimos cuenta. En una ocasión me metí a defenderla, ella me pidió que no lo hiciera, además no quería faltarle al respeto a ninguno”.

Chucho recuerda aquella madrugada en la que, después de una fuerte discusión, su padre corrió de su casa a Luz. “Ella se fue, días después habló con nosotros, y nos explicó que era lo mejor”.

Por el espacio en casa de los padres de Luz, sus hijos se quedaron en casa con su papá, pero la comunicación con su mamá era todos los días. A diario tomaban café, comían juntos. Luz nunca dejó que romper la relación con su esposo rompiera la buena relación que tenía con sus hijos: dos hombres y una niña.

Al salir de su casa, Luz, buscó trabajo. Entró a trabajar la comercializadora cueritos y frituras La Ranita S.A. de C.V., una fábrica que se anuncia como: “Empresa familiar con valores y respeto a nuestros clientes y amigos” y que tiene una trayectoria de más de 10 años en el mercado al ofrecer productos con materia prima de la más alta calidad.

En ese lugar conoció a “Sánchez”, con quien inició una relación. El sujeto únicamente era conocido así por su familia, no tenían más datos de él. Además, Luz nunca escondió dicha relación, por lo que llevó a casa de sus padres al individuo.

Chucho lo conoció por ella. “Al principio, no estaba de acuerdo”. Recuerda que su mamá le pidió conocerlo y le hiciera saber qué pensaba de él.  Se lo presentó, no hablaba mucho con el individuo, no le gustaba platicar sobre su vida, no convivía con ellos, no le gustaba que le tomaran fotos.

Chucho le hizo saber a Luz que lo único que quería era que estuviera bien. “Ella merecía ser feliz, después de la relación que vivió con mi papá”. Sin embargo, luego de 5 meses de relación, Sánchez empezó a violentarla, le hablaba con groserías, la jaloneaba, la celaba y fue entonces que Luz se mantuvo más alejada de él. “Ella era muy tranquila. Difícilmente se enganchaba, no le gustaba discutir. Tenía el carácter fuerte, pero era muy noble, risueña, muy buena hija, madre, hermana”, rememora Carmen.

El 3 de septiembre de 2021, fue la última vez que convivieron con Luz. Ese día comieron elotes, la vieron contenta, ya había tomado la decisión de dejar a “Sánchez”. El 4 de septiembre salió de su casa, ya no la vieron más. Siempre se comunicaba con ellos para hacerles saber que estaba bien, para ver cómo estaban sus hijos. Ese día el corazón dio un vuelco en todos. El lunes, al ver que no llegó a trabajar, sus compañeras de trabajo acudieron a su casa para preguntar por ella.

Le hicieron saber a sus hermanas que el domingo habían acudido a la policía de investigación a buscar a “Sánchez” porque en el domicilio donde vivía el miserable, habían localizado el cuerpo de una mujer. Claudia, hermana mayor de Luz, supo en ese momento que era su hermana.

Chucho ya estaba buscando a su mamá; a su papá no le informó nada. “Fue algo muy difícil que no puedo sacar, qué bueno que fui yo. En mi trabajo, solamente informé que tenía un problema,” le dieron permiso y se fue. Iba en el coche, temblando; únicamente había dos opciones. Algo le pasó, (a su mamá), ella jamás faltaría a trabajar, tenía que ser fuerte.

Chucho llegó a la Fiscalía, después llegó su tío, quien al final reconoció a Luz.

La indiferencia

En la madrugada del día 5, en la colonia La mesa santa Catarina, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, vecinos del lugar donde vivía “Sánchez” escucharon gritos, golpes y el balazo que le dio. Decidieron no denunciar hasta que llegara alguien más, supuestamente no llamaron en el momento porque les generaba miedo el sujeto. “Sánchez” mañosamente renunció a la empresa donde laboraba el día viernes, dando la sensación de que ya tenía planeado asesinar a Luz.

Claudia me contactó después de los hechos, me hizo saber que no tenían datos del sujeto, “únicamente sabíamos que su apellido era “Sánchez”. La fiscalía nos hizo saber que el miserable estaba registrado con otros papeles, no usa su nombre real, por lo que saber quién era iba a ser imposible, teníamos algunas fotos y nada más” Nos hizo saber Claudia.

Con tres fotos, una con un tatuaje “Sierra”, y el dato de su fecha de nacimiento, Ricardo se puso a investigar y en menos de tres semanas dimos con el nombre del sujeto: Jeova Abad Sierra Sánchez. Le hicimos saber a la Fiscalía de Feminicidios, y fuimos ignorados. Ellos se tardaron 2 años, en “confirmar” lo que nosotros ya sabíamos dos años antes. Además, Ricardo encontró dos órdenes de aprehensión del sujeto, solicitadas por la Fiscalía del Estado de Oaxaca, por feminicidio e intento de feminicidio.

En septiembre de 2023 la Fiscalía solicitó a un juez una recompensa por quinientos mil pesos a quien dé información certera para localizar a este miserable, un ser camaleónico que podría estar con papeles “falsos”, un riesgo para todas las mujeres que lleguen a tener contacto con él.

Como en cada historia, compartimos las líneas escritas por los únicos autorizados para hablar sobre ellas, las voces de la ausencia. En esta ocasión, redactadas por Chucho, el hijo mayor de Luz del Carmen.

Mami, hola.

 Hay tantas cosas que quisiera decirte y sé que ya no te tengo aquí; quiero que sepas que te extraño como no tienes una idea. Me haces tanta falta, no hay día que no piense en ti. Son tantos recuerdos, tantas cosas que vivimos juntos. Tantas cosas que faltaron por vivir contigo, me dueles a pesar de estos 4 años que ya pasaron. Me dueles igual que desde el momento en que me dijeron que te arrebataron de mi vida. Y sé que me dolerá siempre, pasen los años que pasen, y lo sé porque tú fuiste y siempre serás lo más bonito e importante que pude tener en mi vida. Lo eras todo. Contigo no solo era tener a mamá sino, a mi mejor amiga. Esa persona que siempre estaba para mí en cualquier situación, la que siempre me escuchaba, me aconsejaba, me corregía, me regañaba; esa persona que estaba para mí, día y noche, sin importar la hora, ni la situación. Siempre hacías que yo estuviera mejor y todo fuera más fácil y ahora que no estás es difícil salir adelante y ahora todos esos momentos estoy solo. Te amo como no tienes una idea y te agradezco tanto por todo lo que me diste: por todo el amor, cariño, atención, y por todos esos momentos tan hermosos que recuerdo. Gracias por la educación que me diste y por siempre enseñarme que no debo rendirme jamás.

Te amo y te amaré siempre. Espero que muy pronto nos volvamos a ver y te pueda abrazar como tanto lo anhelo. Te amo y perdóname por no haber estado ahí en ese momento cuando yo sé que me necesitabas. Te juro que se hará justicia, mami, tú no tenías que pasar por esto, tú te merecías todo lo bonito, en verdad que sí, te amo tanto, te amo hasta el cielo.

Las respuestas nunca llegan, la ilusión de que estas líneas lleguen a los ojos correctos es lo que mantiene viva la esperanza de que la justicia llegue para todas aquellas que aún la están esperando.

Las autoridades están obligadas a darles respuestas prontas, se supone que la justicia debe ser pronta y expedita, si tarda en llegar no es justicia. Las familias tienen derecho a aportar información para facilitar el proceso de justicia. En este caso, proporcionamos dicha información a las autoridades, pero estas decidieron no considerarla, lo que permitió que la persona acusada tuviera más tiempo para ocultarse. 

La Fiscalía de la Ciudad de México es responsable del daño que pueda causar a más mujeres y familias completas éste miserable.

                                                                                                    octubre 2025

¿Eres madre, padre, hermana, hermano, hija o hijo de una mujer víctima de feminicidio, desaparición, o intento de feminicidio? Búscame, ayúdame a visualizarlas y contar su historia. Voces de la ausencia.

 P.D. Cada uno de los textos expuestos en este espacio es con autorización y acompañamiento de las familias directas de las víctimas, que son las únicas autorizadas para hacerlo. Nosotros solamente somos la extensión de su grito de justicia.

@FridaGuerrera

@vocesDLAusencia

